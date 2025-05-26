Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, додавши, що росіяни намагатимуться вивести нас на цілодобовий режим повітряної тривоги. Саме така їхня головна ставка.

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Як Росія вдосконалює безпілотники

Якщо ми подивимося статистику, то побачимо, що зараз немає того, що було у перший та другий рік, коли за одну повітряну атаку Росія випускала понад сотню ракетного озброєння і ще 100 – 200 дронів. Зараз все-таки більший акцент саме на безпілотники.

Окупанти їх вдосконалюють – від перефарбування у чорний колір до встановлення більш стійких антен, які не такі вразливі до наших засобів радіоелектронної боротьби. До того ж ставляться українські SIM-карти, намагаються запускати дрони на більших висотах, щоб мінімізувати ураження з боку мобільних вогневих груп. Звісно, ворог нарощуватиме виробництво "Шахедів".

Приблизна вартість, за яку вони закуповують цю смертоносну зброю в іранців, – від 190 до 270 000 доларів за одиницю. Росіяни роблять це зараз, бо розуміють, що Україна навчилася збивати "Шахеди" дешевшими дронами, які приблизно коштують 5 000 доларів за одиницю,

– розповів Дмитро Жмайло.

Нещодавні атаки покликані виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Крім цього, вони спрямовані на об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Це важливо для посилення російської ІПСО про те, що американці та росіяни нібито про все домовились, а єдиний, хто не хоче миру – буцімто Володимир Зеленський.

Тому однозначно не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На жаль, атаки "Шахедами" продовжаться, але Сили оборони також нарощують можливості, щоб мінімізувати всі "напрацювання" росіян.

Чи керують дронами через Telegram

Видання The Economist написало, що росіяни нібито почали керувати дронами за допомогою ботів у Telegram. Також у збитому БпЛА начебто знайшли записку, в якій про це мовилось. Однак такий матеріал варто оцінювати критично.

Якщо ми подивимося саме на статистику знищення російських дронів, то понад 90% ми збиваємо. Половина – це ураження, інша половина – "подавлення" засобами РЕБ. Я погоджуюсь з думкою, що ми глушимо сигнали GPS, але навряд чи через боти можна передавати інформацію.

– сказав Дмитро Жмайло.

"Шахед" летить по трекеру, можливо, використовують Telegram-канали для того, щоб передавати інформацію, де він перебуває. Але українські спеціалісти працюють над тим, щоб незалежно від того, яка в дрона SIM-картка – БпЛА не отримували доступ саме до мобільного зв'язку.

Про дрони на базі РПГ

Мер Харкова повідомив, що вперше під час повномасштабної війни Росія застосувала по місту FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Такі безпілотники можна збивати. Звісно, нам потрібно більше зенітних установок, засобів радіоелектронної боротьби.

Характер бойових дій за цей рік глобально змінився. Він полягає у тому, що обидві сторони намагаються взяти під контроль логістику вглиб на 25 – 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

Зараз як для українців, так і для росіян постала одна проблема – всі нарощують далекобійність ударів FPV-дронами. Це ми яскраво бачимо на прикладі постійних обстрілів Херсона, Харкова. Ворог далі намагатиметься досягти дальності ураження у 30 кілометрів, щоб загрожувати нашим цивільним міста.