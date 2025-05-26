Раніше загарбники виготовляли БпЛА, але не могли запускати їх так масово, а зараз, очевидно, розв'язали проблему. Це 24 Каналу зауважив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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"Росія перевершила себе на етапі 2024 або 2023 року. Постійно проводжу таку аналогію, коли у березні 2024 року по Україні прилетіло 500 безпілотників за місяць, а тут от за останні 2 дні – понад 500 дронів. Це показує, що за рік вони змогли досягнути карколомного зростання виробництва БпЛА", – сказав він.

Звісно, летіли не лише ударні безпілотники. Мовиться про різні обманки, які були покликані відвертати увагу української протиповітряної оборони. Однак все одно у ворога велика кількість дронів.

Зверніть увагу! Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що вночі 26 травня ворог використав для терору 355 дронів та 9 ракет. За його словами, це абсолютний антирекорд за кількістю застосованих БпЛА за одну атаку.

Ворог вдосконалюється

Іван Ступак зазначив, що в окупантів велика кількість пускових майданчиків або вони налагодили запуск з конвеєра. Запустити понад 200 дронів – це не дуже легке завдання. Можливо, вони випускають їх з відкритих КамАЗів, як вони це демонстрували на параді 9 травня у Москві. Можливо, у них з'явилися пускові мобільні комплекси. Наразі точно невідомо.

Вони постійно їх удосконалюють. Це вже п'ята генерація безпілотників. Вони мають орієнтовно шість систем наведення, навігації, щоб не бути придушеними нашим системою радіоелектронної боротьби, більше вибухівки,

– підкреслив він.

Зараз у росіян є можливості одночасно і виготовлення, і запуску безпілотників. Раніше у них були проблеми. Загарбники виготовляли БпЛА, але не могли запускати їх так масово. Була ручна система запуску.

Зараз, я так розумію, вже від автоматизації виготовляють і швидко запускають. Найімовірніше, це мобільні комплекси, КамАЗи, з яких вони запускаються. Але я розумію, що таких КамАЗів багато. Куди влучати, в який спосіб знищувати, як дотягтися до виробничих потужностей – це дійсно великий виклик,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Очевидно, що російські загарбники використовують таку стратегію терору проти цивільних, щоб народ був наляканий і вимагав від влади прийняти усі російські вимоги.