Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
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Що означає нова атака по Харкову для оборони міста
Ігор Терехов розповів, що вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ.
Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні міста,
– наголосив міський голова.
Посадовець також уточнив, що загалом за минулий тиждень по Харкову було 7 влучань. Внаслідок цього постраждали 11 осіб, серед них – дитина. 14-річний підліток зазнав черепно-мозкової травми.
Тоді обійшлося без загиблих.
"Руйнування, як і раніше, торкнулися виключно цивільної інфраструктури: постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення", – зауважив Терехов.
До слова, вночі 26 травня російська армія атакувала передмістя Харкова дронами-камікадзе. Унаслідок ворожої атаки на території приватного підприємства у селищі Васищеве сталися руйнації та загоряння складської будівлі.