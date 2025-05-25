Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, ця ніч також була неспокійною для міста. Вибухи у Харкові було чутно після 1:30 ночі.

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За словами Черненко, наразі відомо про трьох постраждалих. Це – 14-річний хлопець та двоє чоловіків 34 та 43 років. Усі були госпіталізовані. Підліток перебуває у стані середньої тяжкості.

У місті було чутно щонайменше чотири вибухи у Шевченківському та Основ'янському районах Харкова. Окупанти знову били по житловій забудові та цивільних підприємствах.

У Шевченківському районі відомо про пошкоджені житлові багатоповерхівки, де вибито багато вікон, та офісну будівлю. В один з будинків "Шахед" влучив буквально у дах.

Там пробило дах та перекриття між верхніми поверхами. На щастя, обійшлося без пожежі,

– розповіла Черненко.

В Основ'янському районі зафіксували влучання по цивільному підприємству. Ворог спеціально цілить саме по таких об'єктах.

Додамо, російські окупанти також били по Київській області. Наразі там відомо про 4 загиблих та 23 зазнали поранень. Серед постраждалих – 6 дітей. Руйнування фіксують в Обухівському, Фастівському, Бучанському, Білоцерківському та Броварському районах. Під час масованої атаки ворог вдарив "Шахедами" та ракетами й по інші українських регіонах.