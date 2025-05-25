Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, эта ночь также была неспокойной для города. Взрывы в Харькове были слышны после 1:30 ночи.

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Что известно об ударе по Харькову 25 мая

По словам Черненко, пока известно о трех пострадавших. Это – 14-летний парень и двое мужчин 34 и 43 лет. Все были госпитализированы. Подросток находится в состоянии средней тяжести.

В городе было слышно по меньшей мере четыре взрыва в Шевченковском и Основянском районах Харькова. Оккупанты снова били по жилой застройке и гражданским предприятиям.

В Шевченковском районе известно о поврежденных жилых многоэтажках, где выбито много окон, и офисном здании. В один из домов "Шахед" попал буквально в крышу.

Там пробило крышу и перекрытие между верхними этажами. К счастью, обошлось без пожара,

– рассказала Черненко.

В Основянском районе зафиксировали попадание по гражданскому предприятию. Враг специально целится именно по таким объектам.

Добавим, российские оккупанты также били по Киевской области. Сейчас там известно о 4 погибших и 23 получили ранения. Среди пострадавших – 6 детей. Разрушения фиксируют в Обуховском, Фастовском, Бучанском, Белоцерковском и Броварском районах. Во время массированной атаки враг ударил "Шахедами" и ракетами и по другим украинским регионам.