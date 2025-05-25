Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Харкові вночі 25 травня: що сталося

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили ще о 21:15 попередньої доби 24 травня, у Харкові – о 21:50. Уночі 25 числа Повітряні сили попередили про небезпеку для Харкова від ударних дронів ворога.

БпЛА атакували місто, і близько 2 ночі там почули серію вибухів. Міський голова Харкова Ігор Терехов написав у соціальних мережах про вибухи у місті, спричинені ударами дронів. Є інформація про пожежу на місці одного з прильотів.

Оновлення 02:05. Зафіксовано прильоти в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах. Постраждало цивільне підприємство. Загроза для міста зберігається, в області велика кількість ворожих БпЛА.

Цієї ж ночі вибухи лунали у багатьох містах – Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Конотопі та інших. Ворог здійснює масовану атаку ударними БпЛА.

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