Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
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Что означает новая атака по Харькову для обороны города
Игорь Терехов рассказал, что впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ.
Это новая, еще более коварная угроза, что свидетельствует о попытке найти "уязвимые места" в обороне города,
– подчеркнул городской голова.
Чиновник также уточнил, что в целом за прошедшую неделю по Харькову было 7 попаданий. Вследствие этого пострадали 11 человек, среди них – ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму.
Тогда обошлось без погибших.
"Разрушения, по-прежнему, коснулись исключительно гражданской инфраструктуры: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения", – заметил Терехов.
К слову, ночью 26 мая российская армия атаковала пригород Харькова дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки на территории частного предприятия в поселке Васищево произошли разрушения и возгорание складского здания.