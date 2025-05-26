Раньше захватчики изготавливали БПЛА, но не могли запускать их так массово, а сейчас, очевидно, решили проблему. Это 24 Каналу отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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"Россия превзошла себя на этапе 2024 или 2023 года. Постоянно провожу такую аналогию, когда в марте 2024 года по Украине прилетело 500 беспилотников за месяц, а тут вот за последние 2 дня – более 500 дронов. Это показывает, что за год они смогли достичь сногсшибательного роста производства БПЛА", – сказал он.

Конечно, летели не только ударные беспилотники. Говорится о различных обманках, которые были призваны отвлекать внимание украинской противовоздушной обороны. Однако все равно у врага большое количество дронов.

Обратите внимание! Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночью 26 мая враг использовал для террора 355 дронов и 9 ракет. По его словам, это абсолютный антирекорд по количеству примененных БПЛА за одну атаку.

Враг совершенствуется

Иван Ступак отметил, что у оккупантов большое количество пусковых площадок или они наладили запуск с конвейера. Запустить более 200 дронов – это не очень легкая задача. Возможно, они выпускают их из открытых КамАЗов, как они это демонстрировали на параде 9 мая в Москве. Возможно, у них появились пусковые мобильные комплексы. Пока точно неизвестно.

Они постоянно их совершенствуют. Это уже пятая генерация беспилотников. Они имеют ориентировочно шесть систем наведения, навигации, чтобы не быть подавленными нашей системой радиоэлектронной борьбы, больше взрывчатки,

– подчеркнул он.

Сейчас у россиян есть возможности одновременно и изготовления, и запуска беспилотников. Раньше у них были проблемы. Захватчики изготавливали БПЛА, но не могли запускать их так массово. Была ручная система запуска.

Сейчас, я так понимаю, уже от автоматизации изготавливают и быстро запускают. Вероятнее всего, это мобильные комплексы, КамАЗы, с которых они запускаются. Но я понимаю, что таких КамАЗов много. Куда попадать, каким образом уничтожать, как дотянуться до производственных мощностей – это действительно большой вызов,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Очевидно, что российские захватчики используют такую стратегию террора против гражданских, чтобы народ был напуган и требовал от власти принять все российские требования.