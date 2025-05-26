Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что россияне будут пытаться вывести нас на круглосуточный режим воздушной тревоги. Именно такая их главная ставка.

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Как Россия совершенствует беспилотники

Если мы посмотрим статистику, то увидим, что сейчас нет того, что было в первый и второй год, когда за одну воздушную атаку Россия выпускала более сотни ракетного вооружения и еще 100 – 200 дронов. Сейчас все-таки больший акцент именно на беспилотники.

Оккупанты их совершенствуют – от перекраски в черный цвет до установки более устойчивых антенн, которые не так уязвимы к нашим средствам радиоэлектронной борьбы. К тому же ставятся украинские SIM-карты, пытаются запускать дроны на больших высотах, чтобы минимизировать поражение со стороны мобильных огневых групп. Конечно, враг будет наращивать производство "Шахедов".

Приблизительная стоимость, за которую они закупают это смертоносное оружие у иранцев, – от 190 до 270 000 долларов за единицу. Россияне делают это сейчас, потому что понимают, что Украина научилась сбивать "Шахеды" более дешевыми дронами, которые примерно стоят 5 000 долларов за единицу,

– рассказал Дмитрий Жмайло.

Недавние атаки призваны истощить нашу систему противовоздушной обороны. Кроме этого, они направлены на объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Это важно для усиления российской ИПСО о том, что американцы и россияне якобы обо всем договорились, а единственный, кто не хочет мира – якобы Владимир Зеленский.

Поэтому однозначно нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. К сожалению, атаки "Шахедами" продолжатся, но Силы обороны также наращивают возможности, чтобы минимизировать все "наработки" россиян.

Управляют ли дронами через Telegram

Издание The Economist написало, что россияне якобы начали управлять дронами с помощью ботов в Telegram. Также в сбитом БпЛА якобы нашли записку, в которой об этом говорилось. Однако такой материал следует оценивать критически.

Если мы посмотрим именно на статистику уничтожения российских дронов, то более 90% мы сбиваем. Половина – это поражение, другая половина – "подавление" средствами РЭБ. Я согласен с мнением, что мы глушим сигналы GPS, но вряд ли через боты можно передавать информацию.

– сказал Дмитрий Жмайло.

"Шахед" летит по трекеру, возможно, используют Telegram-каналы для того, чтобы передавать информацию, где он находится. Но украинские специалисты работают над тем, чтобы независимо от того, какая у дрона SIM-карта – БПЛА не получали доступ именно к мобильной связи.

О дронах на базе РПГ

Мэр Харькова сообщил, что впервые во время полномасштабной войны Россия применила по городу FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Такие беспилотники можно сбивать. Конечно, нам нужно больше зенитных установок, средств радиоэлектронной борьбы.

Характер боевых действий за этот год глобально изменился. Он заключается в том, что обе стороны пытаются взять под контроль логистику вглубь на 25 – 30 километров от линии боевого соприкосновения,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Сейчас как для украинцев, так и для россиян возникла одна проблема – все наращивают дальнобойность ударов FPV-дронами. Это мы ярко видим на примере постоянных обстрелов Херсона, Харькова. Враг дальше будет пытаться достичь дальности поражения в 30 километров, чтобы угрожать нашим гражданским города.