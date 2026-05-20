В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу представники Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Львів" ДСНС України розповіли про обов'язки пса Чіко на службі та особливості його характеру.

Чим особливий Чіко?

Начальниця пошуково-рятувального кінологічного відділення Аліна Кукуруза зазначила, що повне ім'я Чіко за документами – Chico vom Turul Hawk. Це німецька вівчарка рідкісного повністю чорного забарвлення, яка нині служить разом із кінологами Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Львів" ДСНС України.

Чіко зараз 5 років, і хоча за його плечима вже є успішні пошуково-рятувальні операції, служба для нього почалася лише у 2023 році.

Пес половину свого життя – на службі: дивіться фото Чіко, надані 24 Каналу в ДСНС

Аліна Кукуруза зазначила, що коли Чіко потрапив до підрозділу, спеціальної підготовки він не мав. Усі навички, які він має сьогодні, – результат щоденної спільної роботи, тренувань і тривалого навчання з кінологами.

Крок за кроком – від базових навичок до серйозних пошукових завдань – він став собакою, який сьогодні впевнено працює під час реальних виїздів,

– розповіли в ДСНС.

На сьогодні Чіко вже неодноразово залучався до пошукових операцій і має успішні результати – на його рахунку чотири врятовані людини.

Один із останніх випадків стався в селі Нагуєвичі Дрогобицького району на Львівщині, де після дев'яти діб невідомості саме Чіко допоміг вивести рятувальників до жінки, яка потребувала допомоги.

"Під час обстеження місцевості службовий пес Чіко взяв слід і вивів рятувальників за межі населеного пункту. Жінку виявили посеред поля непритомну. Рятувальники оперативно викликали медиків екстреної допомоги", – написали 13 травня на сторінці центру швидкого реагування.

У повсякденному житті він активний, контактний і дуже любить працювати з людьми. Але щойно бачить робочу екіпіровку – повністю перемикається на завдання. У цей момент для нього існує лише пошук і робота до результату.

Як працюють кінологи та їхні собаки в ДСНС?

Сьогодні кінологічна служба Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Львів" працює за кількома напрямами:

пошук людей у природному середовищі;

пошук постраждалих під завалами техногенного характеру;

пошук за запаховим слідом у населених пунктах;

пошук тіл і останків загиблих.

Загалом у службі працюють кінологи разом із більш ніж 10 службовими собаками, кожен з яких має свою спеціалізацію та щороку проходить атестацію в системі ДСНС.

Для нас собака – це не просто помічник у роботі, а повноцінний партнер, від злагодженості з яким у критичний момент може залежати людське життя,

– підкреслили в ДСНС.

Що відомо про інші історії службових собак?

У Кінологічному центрі Національної поліції в Києві підготовка фахівців і собак проходить в умовах, максимально наближених до реальних – у місцях масового скупчення людей, метро, лісах і на локаціях надзвичайних подій.

Сьогодні в центрі служить 51 собака різних спеціалізацій. Є пошукові собаки, які знаходять людей за запахом, а також спеціально навчені тварини для виявлення вибухівки, зброї, наркотиків і людських останків.

Кінологи підкреслюють, що не кожна собака підходить для служби – важливі мотивація та інтерес до гри. Навчання базується на довірі, позитивному підкріпленні та ігрових методах.

Також службові собаки допомагають ветеранам і військовим у реабілітації. Наприклад, собака Поля підтримує бійців із протезами, допомагаючи їм адаптуватися й відновлювати рух.

Є й особливі історії. Кінолог із ДСПУ Віктор Шквира розповів, що його пес Нагір став для нього близьким другом, а також виявилося, що в них збігається день народження – унікальний випадок у службі.

Водночас навіть службові тварини не застраховані від втрат – нещодавно померла доберманка Ханна, яка допомогла знайти понад 170 людей.