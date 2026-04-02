Нардеп розповів, чому так відбувається.
Чому жінки з'являються у військових реєстрах?
За словами Федієнка, у списку є жінки, які добровільно свого часу у 2015 році підписали контракти, пройшли ВЛК і були у тодішній базі, яка потім інтегрувалася в "Оберіг".
Згодом з'явилося нове законодавство, коли на військовий облік обов'язково почали ставити лише медиків і фармацевтів.
Таким чином жінки зі старого реєстру могли потрапити у новий.
"Як ми знаємо, закон не має зворотної сили. І от такою правкою просто не можна "відмінити потяг" і тих жінок зняти", – зазначив Федієнко.
Щоб зняти їх, потрібно до питання підійти комплексно. Зокрема, внести зміни в підзаконні документи, щоб Міністерство оборони як розпорядник реєстру "Оберіг" отримав право такі інциденти знімати з реєстру. Наразі Міноборони цього права не має.
Депутат також розповів про ще один випадок. В реєстрі біля жіночого імені стоїть галочка чоловічої статі.
"Реєстр він же ж для себе не розуміє по прізвищу й імені, що це жінка. Він бачить … галочку "чоловік". Але далі база працює вже по ідентифікаційному коду… Ми досліджуємо це питання", – зазначив Федієнко.
За його словами, це міг бути технологічний збій, а, можливо, зловживання з боку деяких посадових осіб.
Загалом технологічно є близько 4 – 5 різноманітних кейсів щодо того, як жінки з'являються у військових реєстрах.
Що ще відомо?
Нещодавно у Харкові Ірину Харациді-Логінову поставили на військовий облік незаконно. Вона не має медичної чи фармацевтичної освіти. Жінка випадково дізналася про це і вирішила, що це просто помилка. А згодом їй подзвонили і заявили, що розшукують як ухилянтку.
Окрім Ірини, у ЗМІ на той момент звернулися щонайменше ще 7 жінок.
Самій Ірині не вдалося знятися з військового обліку. Хоча комунікаційний менеджер цифрового напрямку Міноборони Сергій Іллін зазначив 24 Каналу, що над цим питанням працюють.
А начальник Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік у коментарі 24 Каналу визнав, що проблема зі зняттям з обліку справді є через законодавство. Випадково поставити людину на облік можна, але зі зняттям є складнощі.