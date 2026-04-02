Нардеп розповів, чому так відбувається.

Дивіться також Деякі процедури цифровізують: якою буде мобілізація у квітні та чи змінюються її правила

Чому жінки з'являються у військових реєстрах?

За словами Федієнка, у списку є жінки, які добровільно свого часу у 2015 році підписали контракти, пройшли ВЛК і були у тодішній базі, яка потім інтегрувалася в "Оберіг".

Згодом з'явилося нове законодавство, коли на військовий облік обов'язково почали ставити лише медиків і фармацевтів.

Таким чином жінки зі старого реєстру могли потрапити у новий.

"Як ми знаємо, закон не має зворотної сили. І от такою правкою просто не можна "відмінити потяг" і тих жінок зняти", – зазначив Федієнко.

Щоб зняти їх, потрібно до питання підійти комплексно. Зокрема, внести зміни в підзаконні документи, щоб Міністерство оборони як розпорядник реєстру "Оберіг" отримав право такі інциденти знімати з реєстру. Наразі Міноборони цього права не має.

Депутат також розповів про ще один випадок. В реєстрі біля жіночого імені стоїть галочка чоловічої статі.

"Реєстр він же ж для себе не розуміє по прізвищу й імені, що це жінка. Він бачить … галочку "чоловік". Але далі база працює вже по ідентифікаційному коду… Ми досліджуємо це питання", – зазначив Федієнко.

За його словами, це міг бути технологічний збій, а, можливо, зловживання з боку деяких посадових осіб.

Загалом технологічно є близько 4 – 5 різноманітних кейсів щодо того, як жінки з'являються у військових реєстрах.

Що ще відомо?