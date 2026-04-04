Проходження ВЛК включає отримання висновків від кількох спеціалістів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Чи потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним, які мають відстрочку або бронювання?

Проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) не обов'язкове для військовозобов'язаних, які мають бронь або відстрочку від мобілізації. Винятки стосуються тих, хто підписує контракт на службу, має попереднє рішення ВЛК з формулюванням "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний" та не проходив повторний огляд, або самостійно бажає пройти комісію.

Направлення на ВЛК видають керівники ТЦК та СП, Центрів рекрутингу ЗСУ або командири військових частин. Для військовозобов'язаних доступна електронна подача запиту через застосунок Резерв+, а чинних військовослужбовці можуть отримати паперове направлення через Армія+.

Проходження ВЛК включає огляд:

терапевта,

хірурга,

невролога,

психіатра,

офтальмолога,

отоларинголога,

стоматолога,

дерматолога,

за потреби – додаткових спеціалістів.

Рішення комісії визначає придатність до служби, можливість мобілізації, підписання контракту та, за потреби, право на відстрочку чи звільнення за станом здоров'я.

Відмова від проходження ВЛК без поважних причин розцінюється як адміністративне порушення та може призвести до штрафу або обмежень, а систематичне ухилення під час мобілізації – до позбавлення волі на 3 – 5 років.

При наявності поважних причин, таких як хвороба, обстріли, стихійне лихо проходження ВЛК можна відкласти.

