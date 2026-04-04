Зміни в системі БЗВП в Україні анонсував головнокомандувач Олександр Сирський.

Якою буде система БЗВП?

За словами головкома, під час робочої наради ухвалили рішення щодо змін у системі підготовки щодо боротьби з ворожими дронами. Також мовилося про посилення технологічного складника.

Фокус – на роботі з БпЛА та протидії ворожим дронам,

– підкреслив Сирський.

Він також додав, що зворотний зв'язок від курсантів дозволяє підвищувати якість навчання військових, вдосконалювати програми та матеріально-технічну базу.

Окрему увагу приділяють також індивідуальній підготовці бійців. Головнокомандувач розповів про заходи розосередження полігонів і навчальних центрів та будування укриттів.

До того ж, наразі ще 68 військових частин проводять БЗВП на своїх фондах. Деякі бригади, за словами Сирського, вже тривалий час готують новачків власними силами, інші ж – лише нещодавно взялися за цю справу. Втім, він наголосив, що головне полягає у якості й результативності.

Зокрема, свої позитивні напрацювання щодо підготовки військовослужбовців продемонстрували 3-тя штурмова та 57-ма мотопіхотна бригади.

Проблемні питання бачимо. Рішення напрацьовуємо і впроваджуємо,

– висловився головком.

Олександр Сирський також зазначив, що союзники визнають та високо оцінюють рівень підготовки українських бійців.

