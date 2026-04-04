Изменения в системе БЗВП в Украине анонсировал главнокомандующий Александр Сырский.
Какой будет система БЗВП?
По словам главкома, во время рабочего совещания приняли решение об изменениях в системе подготовки по борьбе с вражескими дронами. Также говорилось об усилении технологической составляющей.
Фокус – на работе с БпЛА и противодействии вражеским дронам,
– подчеркнул Сырский.
Он также добавил, что обратная связь от курсантов позволяет повышать качество обучения военных, совершенствовать программы и материально-техническую базу.
Особое внимание уделяют также индивидуальной подготовке бойцов. Главнокомандующий рассказал о мерах рассредоточения полигонов и учебных центров и строительства укрытий.
К тому же, пока еще 68 воинских частей проводят БЗВП на своих фондах. Некоторые бригады, по словам Сырского, уже длительное время готовят новичков собственными силами, другие же – только недавно взялись за это дело. Впрочем, он отметил, что главное заключается в качестве и результативности.
В частности, свои положительные наработки по подготовке военнослужащих продемонстрировали 3-я штурмовая и 57-я мотопехотная бригады.
Проблемные вопросы видим. Решение нарабатываем и внедряем,
– высказался главком.
Александр Сырский также отметил, что союзники признают и высоко оценивают уровень подготовки украинских бойцов.
Что надо знать о БЗВП?
В украинских колледжах и университетах вводят обязательный курс "Основы национального сопротивления", который заменит нынешнюю базовую общевойсковую подготовку. Соответствующий закон уже одобрила Верховная Рада, обновив подход к военной подготовке молодежи.
Ранее сообщалось, что военную подготовку украинских бойцов за рубежом планируют минимизировать. В то же время ее будут проводить преимущественно в Украине.
По словам заместителя начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгения Межевикина, связано это с отсутствием современного боевого опыта за рубежом.
В Генштабе ВСУ уточнили, что меняют ее формат, делая основной акцент на обучении внутри страны.