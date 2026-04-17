Признал ли суд право на выплату для военного?

Седьмой апелляционный административный суд не признал, что мужчина после ранения имел право на получение повышенного денежного обеспечения, размером до 100 000 гривен. Он находился в отпуске из-за лечения. Об этом говорится в материалах дела.

Выплата из-за лечения зависит в частности от степени тяжести ранения. В суде речь шла о применении положений постановления Кабинета министров №168. Это документ регулирует некоторые выплаты военнослужащим, например, в ситуации, когда нужно изменить квалификацию ранения.

Как рассказал истец, он получил травму во время боевого задания. Врачи определили, что ранение было тяжелым. Этот факт, по словам военного, давал ему право получить повышенное вознаграждение за весь период лечения и отпуска.

Суды первых инстанций говорили, что важным был правовой статус травмы, который действовал на момент отпуска. То есть если военно-врачебная комиссия сразу признала ранение не серьезным, то права на выплату нет.

Травма служащего и была связана с защитой из-за падения на него боеприпаса с дрона. Повышенное вознаграждение он получил только за время пребывания на стационаре, то есть с 17 до 22 мая 2024 года. Во время следующих отпусков ВВК признала травму легкой, а потому права на выплаты у него не было.

Когда квалификацию травмы все же изменили, то военный пытался все же получить 100 000 гривен за весь период лечения, включая отпуска. Но часть отказала.

Как ситуацию решили в апелляционном суде?

Через апелляционный иск мужчина пытался отстоять право на дополнительное вознаграждение в размере до 100 000 гривен. Ведь такое возможно, если военный лечился стационарно после ранения или во время пребывания в отпуске для лечения и имеет подтвержденное заключение ВВК.

Судья согласился, что в этом деле на момент отпусков действующим было решение ВВК, которое определяло травму как легкую. Документ не был тогда обжалован. А следующая справка о завершении стационарного лечения выдавалась для определения годности к службе, а не для решения вопросов о выплатах.

Поэтому правовые основания для начисления дополнительной выплаты за все время отпуска признаны не были. Иск военного не удалось обосновать. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу и обжаловать его невозможно.

Что известно о выплатах для военных?