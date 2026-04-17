Чи визнав суд право на виплату для військового?

Сьомий апеляційний адміністративний суд не визнав, що чоловік після поранення мав право на отримання підвищеного грошового забезпечення, розміром до 100 000 гривень. Він перебував у відпустці через лікування. Про це йдеться в матеріалах справи.

Виплата через лікування залежить зокрема від ступеня тяжкості поранення. У суді мова йшла про застосування положень постанови Кабінету міністрів №168. Це документ регулює деякі виплати військовослужбовцям, наприклад, у ситуації, коли потрібно змінити кваліфікацію поранення.

Як розповів позивач, він отримав травму під час бойового завдання. Лікарі визначили, що поранення було важким. Цей факт, за словами військового, давав йому право отримати підвищену винагороду за весь період лікування та відпустки.

Суди перших інстанцій говорили, що важливим був правовий статус травми, який був чинний на момент відпустки. Тобто якщо військово-лікарська комісія одразу визнала поранення не серйозним, то права на виплату немає.

Травма службовця й була пов’язана із захистом через падіння на нього боєприпасу з дрона. Підвищену винагороду він отримав лише за час перебування на стаціонарі, тобто з 17 до 22 травня 2024 року. Під час наступних відпусток ВЛК визнала травму легкою, а тому права на виплати в нього не було.

Коли кваліфікацію травми все ж змінили, то військовий намагався все ж отримати 100 000 гривень за весь період лікування, включно з відпустками. Але частина відмовила.

Як ситуацію вирішили в апеляційному суді?

Через апеляційний позов чоловік намагався відстояти право на додаткову винагороду у розмірі до 100 000 гривень. Адже таке можливо, якщо військовий лікувався стаціонарно після поранення або під час перебування у відпустці для лікування й має підтверджений висновок ВЛК.

Суддя погодився, що у цій справі на момент відпусток чинним було рішення ВЛК, яке визначало травму як легку. Документ не був тоді оскаржений. А наступна довідка про завершення стаціонарного лікування видавалася для визначення придатності до служби, а не для розв'язання питань про виплати.

Відтак правові підстави для нарахування додаткової виплати за весь час відпустки визнані не були. Позов військового не вдалося обґрунтувати. Постанова апеляційного суду набрала законної сили й оскаржити її неможливо.

Що відомо про виплати для військових?