Кто может получить помощь в мае?

Однако украинцы должны соответствовать определенным критериям, о чем говорится в заметке Angels of Salvation.

Читайте также Пенсионеры могут получить 10 выплат за один раз: кому правительство предоставило такую возможность

В частности они должны принадлежать к одной из этих категорий:

люди от 60 лет и старше;

лица с инвалидностью;

семьи с тремя или более несовершеннолетними детьми;

одинокие родители или опекуны;

внутренне перемещенные лица;

семьи, чьи дома были повреждены в результате обстрелов.

Однако и это еще не все. Поддержка предусмотрена жителям таких областей:

Днепропетровская; Николаевская; Донецкая; Сумская; Запорожская; Харьковская; Житомирская; Херсонская; Кировоградская; Черниговская.

Обратите внимание! Программа действительно охватывает десять областей, за исключением территорий в пределах 0 – 20 км от линии боевых действий.

У Днепропетровской области помощь оказывают жителям Никопольского, Синельниковского и Криворожского районов. Этим лицам предусмотрена гуманитарная помощь: наборы вещей первой необходимости, гигиенические наборы для маломобильных групп населения, базовые гигиенические наборы, продуктовые наборы.

Также предоставляется денежная помощь пострадавшим от обстрелов и многоцелевая денежная помощь для прифронтовых общин. Эти украинцы еще могут рассчитывать на социальное сопровождение семей и людей в сложных обстоятельствах, плюс к тому – перенаправление в профильные службы и сервисы.

Важно! На такую же помощь могут рассчитывать жители Николаевского района Николаевской области.

У Донецкой области помощь предоставляется жителям Краматорского района. Среди помощи:

наборы вещей первой необходимости;

гигиенические наборы для маломобильных групп населения;

базовые гигиенические наборы;

продуктовые наборы.

Также программа предусматривает денежную помощь пострадавшим от обстрелов и многоцелевую денежную помощь, а еще социальное сопровождение семей и людей в сложных обстоятельствах и перенаправление в профильные службы и сервисы.

У Запорожской области жители Запорожского района могут получить гигиенические наборы для маломобильных групп населения, а также базовые гигиенические наборы.

Однако предоставляется больше выплат:

многоцелевая денежная помощь пострадавшим от обстрелов;

многоцелевая денежная помощь для прифронтовых общин;

многоцелевая денежная помощь для новоэвакуированных.

Субпартнер БО "КГЦ" – БО "БФ "Мирное небо Харькова" будет обеспечивать наборы непродовольственных товаров и продуктовые наборы.

Обратите внимание! Жители Житомирской области (Житомирский район, Коростенский район, Звягельский район и Бердичевский район), а еще Кировоградской (Кропивницкий, Голованевский, Александровский и Новоукраинский районы) могут рассчитывать на выплаты для новоэвакуированных лиц.

Что касается Сумского района Сумщины:

предусмотрены наборы вещей первой необходимости;

гигиенические наборы для маломобильных групп населения;

базовые гигиенические наборы и продуктовые наборы.

Также эти украинцы могут рассчитывать на многоцелевую денежную помощь.

Харьковщина – Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Купянский и Изюмский районы – жители получат наборы непродовольственных товаров, продуктовые наборы, гигиенические наборы для маломобильных групп населения, базовые гигиенические наборы.

Следует добавить, что будет выплачиваться многоцелевая денежная помощь пострадавшим от обстрелов, многоцелевая денежная помощь для прифронтовых громад, многоцелевая денежная помощь для новоэвакуированных.

У Херсонской области оказывается поддержка тем, кто находится в Херсонском и Бериславском районе. Это наборы вещей первой необходимости, гигиенические наборы для маломобильных групп населения, базовые гигиенические наборы, продуктовые наборы, а еще многоцелевая денежная помощь.

Что еще стоит знать?

Жители Запорожской и Днепропетровской областей могут получить еще один вид помощи. Она предоставляется общественной организацией Fight For Right (FFR) в партнерстве с Fund for Local Development (FLD) и Première Urgence Internationale (PUI).

Поддержка предоставляется:

лицам с инвалидностью; которые имеют официально подтвержденный статус внутренне перемещенного лица; имеют повреждения или уничтожение жилья в результате боевых действий и документы, подтверждающие это.

Такие украинцы должны заполнить соответствующую анкету.

Обратите внимание! В рамках проекта может предоставляться финансовая поддержка для покрытия расходов, связанных с проживанием, в частности на оплату аренды жилья или коммунальных услуг. Но только на период до шести месяцев.

Что еще стоит знать о социальных пособиях для украинцев?

В Украине продлили популярную программу "Национальный кэшбек". Это означает, что украинцы и в дальнейшем будут получать поддержку от правительства.

Согласно информации, инициатива будет доступной на период действия военного положения в стране. Но не дольше, чем до 30 апреля 2028 года.

Также в стране продлили действие топливного кэшбэка. Ранее программу планировали завершить уже 1 мая. Однако теперь "дедлайн" это 31 мая.

В то же время меняются некоторые правила. Украинским водителям будут возвращать 500 гривен кэшбека в месяц на одного человека. Ранее сумма была больше в два раза.