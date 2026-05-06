Кто может получить за один раз 10 пенсионных выплат?

Деньги предоставляются в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Право на такую помощь имеют украинцы, отвечающие следующим критериям:

на день достижения пенсионного возраста работали в государственном или коммунальном учреждении;

занимали должность, которая дает право на пенсию за выслугу лет;

имеют страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

ранее не получали ни одного вида пенсии.

Выплата касается людей, работающих в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортсменов, заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, членов национальных сборных, а еще артистов театрально-концертных заведений.

Обратите внимание! В стаж засчитывается работа в государственных, коммунальных учреждениях и на должностях, которые определены постановлением Кабмина "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

Согласно информации, специальный стаж исчисляется:

по данным трудовой книжки;

по информации из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

по дополнительным документам, если в этом есть такая необходимость.

Разрешается суммировать периоды работы, дающие право на пенсию за выслугу лет,

– отметили в ПФУ.

Размер помощи – это десять месячных пенсий. Поддержка в частности не облагается налогом и финансируется из бюджета.

Напомним, что пенсия за выслугу лет выплачивается при увольнении с работы. Об этом говорится в статье 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Независимо от возраста, она назначается артистам (при наличии стажа от 20 до 35 лет), спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, (в частности пребывание в составе сборных команд Украины не менее 6 лет) и тому подобное.

Пенсия по выслуге лет по достижении возраста от 50 – 55 лет мужчинами и от 45 – 50 женщинами соответствующего общего стажа, назначается:

диспетчерам, которые осуществляют управление воздушным движением;

инженерно-техническому составу гражданской авиации;

бортпроводникам;

работникам железнодорожного транспорта и метрополитена; работникам, занятым на полевых и геологоразведочных работах;

другим профессиям, которые определены в законе.

Важно! Если человек устраивается на работу по должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет, то выплата пенсии прекращается на весь период работы на этой должности.

Что еще стоит знать о пенсиях в 2026 году?

По словам эксперта Андрея Павловского, суть действующей системы заключается в том, что страховой стаж напрямую зависит от уплаты единого социального взноса. То есть сколько взносов человек уплатил, такой стаж и зачислят.

Однако следует не забывать разницу между трудовым и страховым стажем. Первый базируется на записях о работе в трудовых книжках, а второй – на факте уплаты взносов.

Эксперт Сергей Коробкин отметил, что людей не учили откладывать средства на старость. Дело в том, что общество привыкло полагаться на государство в этом вопросе.

Он признал, что не у каждого есть возможность что-то откладывать. Но если есть возможность накопить деньги и во что-то вкладывать, то это, по мнению специалиста, стоит делать.