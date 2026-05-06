Хто може отримати за один раз 10 пенсійних виплат?

Гроші надаються відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Право на таку допомогу мають українці, що відповідають таким критеріям:

на день досягнення пенсійного віку працювали в державному чи комунальному закладі;

обіймали посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років;

мають страховий стаж не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

раніше не отримували жодного виду пенсії.

Виплата стосується людей, що працюють у галузі освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортсменів, заслужених майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу, членів національних збірних, а ще артистів театрально-концертних закладів.

Зверніть увагу! До стажу зараховується робота в державних, комунальних установах та на посадах, які визначені постановою Кабміну "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Згідно з інформацією, спеціальний стаж обчислюється:

за даними трудової книжки;

за інформацією з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

за додатковими документами, якщо у цьому є така потреба.

Дозволяється підсумовувати періоди роботи, що дають право на пенсію за вислугу років,

– зазначили у ПФУ.

Розмір допомоги – це десять місячних пенсій. Підтримка зокрема не оподатковується та фінансується з бюджету.

Нагадаємо, що пенсія за вислугу років виплачується при звільненні з роботи. Про це йдеться у статті 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Незалежно від віку, вона призначається артистам (за наявності стажу від 20 до 35 років), спортсменам за наявності стажу не менше 25 років, (зокрема перебування у складі збірних команд України не менше 6 років) тощо.

Пенсія за вислугою років після досягнення віку від 50 – 55 років чоловіками та від 45 – 50 жінками відповідного загального стажу, призначається:

диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом;

інженерно-технічному складу цивільної авіації;

бортпровідникам;

працівникам залізничного транспорту та метрополітену; працівникам, зайнятим на польових та геологорозвідувальних роботах;

іншим професіям, які визначені у законі.

Важливо! Якщо людина влаштовується на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, то виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді.

Що ще варто знати про пенсії у 2026 році?

За словами експерта Андрія Павловського, суть чинної системи полягає в тому, що страховий стаж напряму залежить від сплати єдиного соціального внеску. Тобто скільки внесків людина сплатила, такий стаж і зарахують.

Однак слід не забувати різницю між трудовим та страховим стажем. Перший базується на записах про роботу в трудових книжках, а другий – на факті сплати внесків.

Експерт Сергій Коробкін зазначив, що людей не вчили відкладати кошти на старість. Річ у тім, що суспільство звикло покладатися на державу у цьому питанні.

Він визнав, що не в кожного є можливість щось відкладати. Але якщо є змога накопичити гроші та у щось вкладати, то це, на думку фахівця, варто робити.