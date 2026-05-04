О подробностях преступления сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно о продавцах гуманитарной помощи в Одессе?

В Одессе правоохранители нашли продавцов гуманитарки, которая должна была бесплатно поступать украинцам.

Следствие подозревает трех человек в совершении преступления:

бывший таможенник;

представитель благотворительной организации;

сообщник-иностранец;

Полиция выяснила, что гуманитарная помощь поступала из-за границы через благотворительные фонды. Подозреваемым удалось продать более 50 тонн гуманитарки, которая состояла из одежды и обуви. Злоумышленники получили 11 отдельных партий, которые должны были бесплатно пойти людям, нуждающихся в помощи. Ориентировочная стоимость товаров превышает 40 миллионов гривен

С октября 2025 года по апрель 2026 года гуманитарку завозили грузовиками на склады в Одессе, после чего перевозили на рынок "7 километр" и зарабатывали на ней. Также злоумышленники имитировали законность, подделывая документы о якобы передаче помощи между благотворительными организациями.

Что грозит продавцам гуманитарки в Одессе?

Прокуратура выдвинула им подозрение по части третьей статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о незаконном обогащении на гуманитарной помощи.



Полиция нашла во время обысков документы и черную бухгалтерию / фото Офис генерального прокурора.

Во время расследования полиция провела более 60 обысков. Во время них правоохранители нашли документы, в которых говорилось о ввозе и оформлении помощи, черную бухгалтерию, мобильные телефоны и сам товар. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, с возможностью внесения залога.



Преступники продали гуманитарной помощи на 40 миллионов гривен / фото Офис Генерального прокурора.

