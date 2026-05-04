Про подробиці злочину повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Що відомо про продавців гуманітарної допомоги в Одесі?
В Одесі правоохоронці знайшли продавців гуманітарки, яка мала безоплатно надходити українцям.
Слідство підозрює трьох осіб у скоєнні злочину:
- колишній митник;
- представник благодійної організації;
- спільник-іноземець;
Поліція з'ясувала, що гуманітарна допомога надходила з-за кордону через благодійні фонди. Підозрюваним вдалося продати понад 50 тонн гуманітарки, яка складалася з одягу та взуття. Зловмисники отримали 11 окремих партій, які мали безкоштовно піти людям, що потребували допомоги. Орієнтовна вартість товарів перевищує 40 мільйонів гривень
З жовтня 2025 року по квітень 2026 року гуманітарку завозили вантажівками до складів в Одесі, після чого перевозили на ринок "7 кілометр" і заробляли на ній. Також зловмисники імітували законність, підробляючи документи про нібито передачу допомоги між благодійними організаціями.
Що загрожує продавцям гуманітарки в Одесі?
Прокуратура висунула їм підозру за частиною третьою статті 201-2 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про незаконне збагачення на гуманітарній допомозі.
Поліція знайшла під час обшуків документи та чорну бухгалтерію / фото Офіс генерального прокурора.
Під час розслідування поліція провела понад 60 обшуків. Під час них правоохоронці знайшли документи, в яких йшлося про ввезення та оформлення допомоги, чорну бухгалтерію, мобільні телефони та сам товар. Наразі підозрювані перебувають під вартою, з можливістю внесення застави.
Злочинці продали гуманітарної допомоги на 40 мільйонів гривень / фото Офіс Генерального прокурора.
