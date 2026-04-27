Про це у коментарі 24 Каналу розповіла начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.
Що відомо про затримання авто з фейковими "дипномерами" посольства США?
У мережі з'явилося відео затримання злочинної банди в Одесі. На кадрах видно автомобіль із номерами D 002 817. Як правило, код 002 використовують для машин посольства США.
Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу підтвердила, що операцію провели оперуповноважені з Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки поліції Одеської області.
Хочу зазначити, що автомобіль не має стосунку до дипломатичної місії США, а номери є підробленими,
– наголосила представниця Нацполіції.
Поліцейська зауважила, що наразі тривають слідчі дії. Більше інформації правоохоронці зможуть надати згодом, коли з'ясують всі обставини.
Служба безпеки України та Національна поліція викрили в Одесі злочинну групу, до якої входили співробітники одного з районних ТЦК та СПА. Після затримання військовослужбовців було усунуто начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також начальника Пересипського районного ТЦК та СП.
За даними слідства, зловмисники викрадали чоловіків просто на вулицях і силоміць затягували їх до службових автомобілів. Потерпілих змушували платити гроші, погрожуючи побиттям та "прискореним" відправленням на фронт у штурмові підрозділи.
Організатором схеми, як зазначають правоохоронці, був працівник ТЦК, який передавав учасникам групи інформацію про фінансовий стан потенційних жертв. Водночас серед підозрюваних є також і поліцейський.
Під час затримання підозрювані намагалися втекти та чинили опір, тому спецпризначенці СБУ були змушені застосувати зброю, простреливши колеса їхнього автомобіля.
Загалом було затримано 5 осіб: чотирьох військовослужбовців та одного поліцейського. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд відправив фігурантів під варту на 60 днів без права внесення застави.