Розгляд справи, який тривав майже 4,5 роки, завершився обвинувальним вироком. Про це повідомили в одеській обласній прокуратурі.

Що відомо про справу та ґвалтівника?

Зловмисник – 74-річний чоловік, який ґвалтував хлопчиків віком від 8 до 14 років, а деяких дітей він розбещував по 5 разів поспіль.

Обвинувачення підтримував заступник керівника Одеської облпрокуратури Юрій Шарнін, який зазначив, що такі справи є випробуванням для поняття справедливості.

Прокуратура наполягала на максимальній мірі покарання серійному злочинцю. Проте, враховуючи його вік, а саме 74 роки, закон не дозволяє застосовувати до такої категорії осіб довічне позбавлення волі,

– заявив Шарнін.

Він наголосив, що жодне покарання не має такої міри, яка б відповідала глибині психологічних травм, завданих дітям.

У прокуратурі повідомили, що вину обвинуваченого підтверджують результати кількох судових експертиз, зокрема психолого-психіатричних, а також показання потерпілих.

Як зловмисник ловив дітей та що про нього відомо?

За даними слідства, з липня 2020 року в містечку біля Одеси діяв так званий "тихий" ґвалтівник, який був сторожем місцевого будинку культури та не викликав жодних підозр.

Він заманював дітей до себе вдень, обіцяючи ігри та солодощі, після чого зачинявся з ними в квартирі та ґвалтував. Після цього виводив на вулицю і попереджував, щоб діти мовчали, а сусідам казав, що це його онуки.

Зловмисник ще з 17 років вчиняв схожі злочини, неодноразово був засуджений і загалом близько 20 років провів у в'язниці за сексуальні злочини. Провину у суді чоловік не визнав, заявивши, що це нібито робив його племінник.

Чоловіка суд визнав винним у:

зґвалтуванні малолітньої особи, вчиненому повторно особою, яка раніше скоїла статевий злочин;

насильницьких діях сексуального характеру, щодо особи до 14 років, вчинених особою, яка раніше вчинила злочин;

розпусних діях щодо малолітнього.

