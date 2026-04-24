Про це повідомили у поліції Одеської області.

Що встановило слідство?

За даними поліції, 42-річний житель Одещини вперше застосував сексуальне насильство до своєї падчерки, коли їй було 10 років. Надалі це тривало сім років, коли він залишався із нею наодинці. Свої дії він записував на відеокамеру та показував потерпілій. Так він змушував її мовчати.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка слідчі вилучили відеофайли, які, за висновками судових експертиз, містять матеріали дитячої порнографії,

– йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли, що фігуранта оголосили в міжнародний розшук, адже він переховувався за кордоном. Разом із правоохоронцями Бельгії чоловіка розшукали та екстрадували до України у лютому 2026 року.

Слідчі затримали чоловіка та подали до суду клопотання для обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі зловмиснику висунули обвинувачення за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, сексуальне насильство щодо малолітньої особи.

Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. Обвинуваченому загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Останні кримінальні новини