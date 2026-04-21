Наразі дитина перебуває у притулку, а справу розглядають правоохоронці та соцслужби. Про це в коментарі "Суспільному" розповів начальник служби у справах дітей міської ради Федір Шульган.

Дивіться також У Львові чоловік намагався зґвалтувати трьох жінок за один вечір

Чому дитину забрали з дому?

У Луцьку правоохоронці вилучили 9-річного хлопчика з родини після виявлення ознак систематичного фізичного насильства з боку матері.

Інцидент став відомим після того, як шкільний офіцер безпеки помітив у дитини гематоми та сліди на тілі та повідомив адміністрацію ліцею. На місце виїхали поліція, ювенальні інспектори та служба у справах дітей, які підтвердили факти насильства.

Після первинного огляду та опитування дитини стало зрозуміло, що випадок не є поодиноким. За словами посадовців, хлопчик сам розповів про регулярне застосування сили з боку матері та висловив бажання тимчасово залишитися окремо від неї. Наразі дитину розміщено у притулку для дітей, де з нею працюють фахівці.

Федір Шульган зазначив, що сім’я раніше не перебувала на обліку соціальних служб. Він наголосив, що реакція була негайною після підтвердження фактів насильства. Водночас фахівці продовжують оцінювати ситуацію в родині та можливі ризики для інших дітей.

Ця дитина, про яку було повідомлення з поліції, не перебувала в нас на обліку. Це перший випадок. Нам повідомила школа. Офіцер безпеки, який працює в ліцеї, повідомив дирекцію школи, і вони повідомили нас. Виїжджав наш спеціаліст на місце. Дійсно виявили на тілі дитини синці. Дитина дуже ображена на свою маму і, певно, не один раз такі випадки були, коли застосовували фізичні міри покарання,

– розповів начальник служби у справах дітей міської ради.

За даними патрульної поліції Волині, хлопчик під час розмови зі спеціалістами підтвердив факт насильства та розповів про конфлікти в сім’ї. Поліція також провела оцінку ризиків і долучила матеріали до адміністративного провадження.

"Під час проведення перевірки вищезазначена інформація підтвердилася. Також патрульні провели оцінку ризиків вчинення домашнього насильства: відповідні матеріали додали до протоколу, які розглядатиме суд", – повідомили в поліції.

На матір дитини складено адмінматеріали за повторне вчинення домашнього насильства протягом року. У разі доведення вини їй загрожують громадські роботи або адміністративний арешт до 15 діб. Дитина тимчасово залишається під опікою спеціалістів, які визначатимуть подальший її статус і умови проживання.

Домашнє насильство в Україні: останні новини