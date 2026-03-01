Про катування повідомив найстарший вихованець, після того, як вийшов з ДБСТ. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Що відомо про деталі справи?
За даними слідства, упродовж 2019 – 2024 років у Дніпрі батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу систематично застосовували до дітей фізичне та психологічне насильство. Малолітніх били ременями, лозинами та палицями, принижували, ізолювали, позбавляли їжі, змушували виконувати важкі роботи. Як покарання дітей примушували спати на дерев'яній лавці без постелі, ходити по камінню до крові, стояти колінами на крупі, а дівчат – голили наголо.
Серед зафіксованих фактів – приковування на ланцюг та примушування імітувати поведінку тварин. Про знущання стало відомо після того, як найстарший вихованець, вступивши до навчального закладу, розповів про пережите.
Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили двом батькам-вихователям про підозру у катуванні, вчинене групою осіб.
Дітей допитали із застосуванням методики "зеленої кімнати", щоб уникнути повторної травматизації. Нині вони перебувають у безпечних умовах, ДБСТ розформовано.
Що відомо про інші випадки знущання з дітей?
21-річну жінку у Львові засудили до ув'язнення за жорстоке побиття свого тримісячного сина, що призвело до його смерті. Жінка неодноразово трясла дитину і кидала її у колиску, що призвело до серйозних ушкоджень та смерті дитини у вересні 2025 року.
На Київщині 59-річний дідусь заманив на горище свою 9-річну онуку і вчинив над нею сексуальне насильство. Підозрюваного взято під варту, йому загрожує до 10 років позбавлення волі у разі доведення провини.
Жительку Тернопільської області покарали за умисне тяжке тілесне ушкодження своєму синові. Жінка повинна відшкодувати витрати на лікування сина та виплатити йому 600 тисяч гривень моральної шкоди.