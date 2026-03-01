Про катування повідомив найстарший вихованець, після того, як вийшов з ДБСТ. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Що відомо про деталі справи?

За даними слідства, упродовж 2019 – 2024 років у Дніпрі батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу систематично застосовували до дітей фізичне та психологічне насильство. Малолітніх били ременями, лозинами та палицями, принижували, ізолювали, позбавляли їжі, змушували виконувати важкі роботи. Як покарання дітей примушували спати на дерев'яній лавці без постелі, ходити по камінню до крові, стояти колінами на крупі, а дівчат – голили наголо.

Серед зафіксованих фактів – приковування на ланцюг та примушування імітувати поведінку тварин. Про знущання стало відомо після того, як найстарший вихованець, вступивши до навчального закладу, розповів про пережите.

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили двом батькам-вихователям про підозру у катуванні, вчинене групою осіб.

Дітей допитали із застосуванням методики "зеленої кімнати", щоб уникнути повторної травматизації. Нині вони перебувають у безпечних умовах, ДБСТ розформовано.

Що відомо про інші випадки знущання з дітей?