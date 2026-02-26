Подробиці інциденту повідомили в Офісі Генпрокурора.

До теми Брат і сестра переходили дорогу: деталі смертельної ДТП за участю прокурора на Львівщині

Як жінка познущалася з власної дитини заради грошей?

Горе-мати наполягала, що хлопчик має інфекційне захворювання, хоча за даними лікарів, це не мало нічого спільного з правдою.

Жінка не мала роботи й розраховувала лише на соцільні виплати на дитину, тому й вимагала "визнати" у дитини хворобу.

Залишившись наодинці із сином, вона навмисно голкою пошкодила йому очне яблуко. Через це трирічний хлопчик осліп на одне око. Наразі дитина перебуває під опікою іншої родини.

Зі свого боку прокурори в судах усіх інстанцій повністю довели провину жительки Тернопільщини у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження своєму малолітньому синові з особливою жорстокістю.

Так, жіінку засуджено до 7 років і 6 місяців реального позбавлення волі. Окрім тюремного строку, суд зобов'язав засуджену відшкодувати витрати на лікування сина та виплатити йому 600 тисяч гривень моральної шкоди.

Йдеться про тяжку трагедію дитини, яка втратила здоров'я через умисні дії найближчої людини – своєї рідної матері. Цей хлопчик змушений буде жити з наслідками цієї травми все життя,

– наголосив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

Діти та неповнолітні: останні трагічні інциденти