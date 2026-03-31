За даними матеріалів справи, інциденти трапилися ввечері 13 листопада у різних локаціях мікрорайону Рясне. Про це пише LVIV.MEDIA.

Що відомо напади на жінок у Львові?

Перший напад стався близько 21:45 на вулиці Панаса Сотника. Чоловік повалив жінку на землю, закрив їй рот і почав торкатися її статевих органів. Потім він намагався зняти з потерпілої одяг. Для цього він прибрав долоню з рота жінки. У цей момент вона почала голосно кликати на допомогу та активно чинити опір. Побоюючись викриття, нападник залишив місце події.

Приблизно через годину, близько 23:05, у сквері "Синій парк" на вулиці Шевченка чоловік напав на іншу жінку, діючи за схожою схемою. Потерпіла змогла вкусити нападника за руку, вирватися та покликати на допомогу, після чого він знову втік.

Ще через 10 хвилин, близько 23:15, зловмисник напав на третю жінку. Підозрюваний помітив, як вона заходила до під'їзду, та прослідував за нею всередину. Там він завдав жінці удару в потилицю, після чого притиснув та закрив їй рот рукою, намагаючись вчинити сексуальне насильство і зняти верхній та нижній одяг. Потерпілій вдалося дістатися до кнопки розблокування дверей і відчинити вихід із під'їзду. Вона почала голосно кликати на допомогу. Чоловік злякався і втік у невідомому напрямку.

Нападником виявився уродженець Тернопільщини, учасник бойових дій, який має на утриманні дитину. Раніше судимостей він не мав.

Чоловіку повідомили про підозру у "закінченому замаху на вчинення насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої (сексуальне насильство) вчинених повторно".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці.

Підозрюваний має з'являтися до слідчих і суду, не виїжджати за межі області без дозволу та здати документи для виїзду за кордон.

