Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Що відомо про злочин?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у 2025 році дитина була в гостях у знайомого, який, застосовуючи силу, зґвалтував дівчинку, якій на той момент було лише 11 років. Про те, що сталося, вона не розповіла навіть мамі.

Лікарі повідомили правоохоронців, які розпочали свідчі дії. Чоловікові оголосили підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та обрали запобіжний захід, підозрюваний зараз перебуває під вартою.

Стосовно дитини скоєно особливо тяжкий злочин, тому прокуратура клопотала про винятковий запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання, і наразі підозрюваний перебуває під вартою,

– каже керівнив Миргородської окружної прокуратури Антон Чорнорук.

Жодної додаткової інформації стосовно цієї справи правоохоронці не повідомляють.

Важливо. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

