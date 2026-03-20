Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Що відомо про злочин?
Згідно з оприлюдненою інформацією, у 2025 році дитина була в гостях у знайомого, який, застосовуючи силу, зґвалтував дівчинку, якій на той момент було лише 11 років. Про те, що сталося, вона не розповіла навіть мамі.
Лікарі повідомили правоохоронців, які розпочали свідчі дії. Чоловікові оголосили підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та обрали запобіжний захід, підозрюваний зараз перебуває під вартою.
Стосовно дитини скоєно особливо тяжкий злочин, тому прокуратура клопотала про винятковий запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання, і наразі підозрюваний перебуває під вартою,
– каже керівнив Миргородської окружної прокуратури Антон Чорнорук.
Жодної додаткової інформації стосовно цієї справи правоохоронці не повідомляють.
Важливо. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Інші подібні злочини
Нещодавно в одному з сіл Одеської області поліція затримала чоловіка, який викрав 16-річну дівчину, намагався напоїти її алкоголем, а потім зґвалтував. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
Незадовго до цього повідомляли, що мешканець Києва купив у знайомої жінки її п'ятирічну доньку за 100 доларів й вчинив наругу над дитиною. Дівчинку передали до Центру соціально-психологічної реабілітації.
Ще раніше стало відомо, що у Київській області 59-річний дідусь заманив на горище свою двоюрідну онуку, та примушував торкатися його статевих органів. Дівчинка змогла вирватись і розповіла все матері.