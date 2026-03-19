Подробиці моторошної справи повідомили в Офісі генпрокурора. Проти кривдника застосували максимальний строк покарання.

Як чоловік познущався з дитини?

За підтвердженими даними розслідування, обвинувачений в мережі познайомився з жінкою й домовився з нею про передачу малолітньої дитини за грошову винагороду. Йдеться про 100 доларів. Після того, як мати передала чоловіку власну доньку, той зґвалтував дівчинку.

В Офісі генпрокурора зазначили, що обвинувачений детально розповідав своїм знайомим обставини зґвалтування, надсилав їм свої оголені фотографії поруч з дитиною, що свідчить про повну усвідомленість злочинного наміру.

Під час суду прокурор підкреслив, що чоловік є "винятково небезпечним" для суспільства. Він скоїв особливо тяжкі злочини, зокрема проти малолітньої дитини, а також має розлад сексуальної поведінки.

Це той випадок, де все було свідомо й розраховано. Свідоме рішення дорослого зробити це з дитиною. Він цілеспрямовано шукав можливість вчинити злочин, домовився, заплатив і зробив це щодо дитини,

– підкреслив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

Прокурор просив призначити йому найсуворіше покарання. Суд погодився з цим і визнав чоловіка винним. Йому дали максимальний термін ув'язнення – 15 років з конфіскацією майна (крім житла).

Обвинувачений подав апеляцію, але її не задовольнили. 17 березня 2026 року Київський апеляційний суд залишив вирок без змін, і він остаточно набрав чинності.

Натомість мати, яка свідомо передала дитину в руки кривдника, також отримала 15 років позбавлення волі, вирок оскаржувати вона не стала. Дівчинку ж передали до Центру соціально-психологічної реабілітації.

