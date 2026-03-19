Деталі моторошного інциденту розповіли в Офісі генпрокурора. Горе-батькам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також У Києві чоловік купив 5-річну дитину за 100 доларів і жорстоко зґвалтував її

Що відомо про злочин?

Згідно з даними слідства, чоловік з дружиною побралися в 2024 році. У жінки вже було троє дітей від попередніх шлюбів.

Так як ніхто в подружжі не мав роботи й, відповідно, фінансів, вони не могли забезпечувати дітей усім необхідним. Соціальні служби взяли цю родину на облік як таку, що перебуває у складних життєвих умовах.

До того ж у сім'ї замовчували й той факт, що батько систематично бив і дружину, і дітей. Чоловік пиячив і міг вигнати їх ночувати на вулицю.

У травні 2025-го року в подружжя народилася спільна донечка. На той час мати не могла впоратися з усіма дітьми, тож орган піклування й опіки вилучив трьох старших і тимчасово передав їх до прийомної сім'ї, де діти перебувають і досі.

За два місяці, у липні, чоловік та жінка залишили немовля без нагляду, поки самі пиячили протягом 5 – 6 годин. Батьки жодного разу не зайшли до дитини, а посеред ночі, коли згадали про дівчинку, вона вже не дихала.

За словами правоохоронців, замість того, щоб викликати медиків, дорослі ухвалили рішення позбутися тіла. Для цього вони рано-вранці вивезли його за межі населеного пункту й закопали поблизу сміттєзвалища. Самі ж переїхали до іншої області, розуміючи, що люди питатимуть їх про дитину.

Через місяць після інциденту органи опіки повідомили поліції про відсутність подружньої пари та їхньої дитини за місцем проживання. Протягом доби слідчі розшукали чоловіка й жінку та дізналися всі обставини смерті немовляти.

На Вінниччині батьки недогледіли за дитиною, через що дівчинка померла

Попри ексгумацію тіла дитини, проведення багатьох експертиз, комісійних та слідчих дій, фахівцям не вдалося встановити остаточну причину смерті.

А після отримання свідчень про нестерпні умови проживання, зокрема від старших дітей, слідчі в березні 2026 року повідомили парі про підозру за статтею 166 ККУ про невиконання батьківських обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки, а також за частиною 3 статті 135 про залишення дитини в небезпеці без допомоги.

Чоловікові, до того ж, інкримінували умисне нанесення побоїв дітям з метою покарання та залякування, про що йдеться у частині 1 статті 127 ККУ.

Санкції статей передбачають до 8 років ув'язнення. Тим часом суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Останні трагічні новини про дітей та підлітків