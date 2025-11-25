Вдалося встановити, що нею є неповнолітня місцева мешканка, яку неодноразово ґвалтував 47-річний чоловік. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар пресофіцерки Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванни Сілецької Суспільному.

Що відомо про інцидент у Житомирі?

Підозрюваний, якого уже затримали, неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля над двома неповнолітніми сестрами.

Дівчата були племінницями дружини ґвалтівника. Завагітніла та покинула на смітнику дитину молодша із них.

У поліції розповіли, що влітку 2021 року чоловік демонстрував 11-річній дитині відео порнографічного характеру та розмовляв з нею на сексуальні теми.

"В грудні 2024 року зґвалтував дівчинку, якій на той час виповнилося 14 років. Чоловік ще кілька разів вчиняв насильство, а на початку березня 2025 року вона завагітніла", — повідомила Іванна Сілецька.

Слідство також каже, що влітку 2024 та до весни 2025 підозрюваний вчиняв сексуальне насильство і щодо старшої сестри, якій тоді було 15 років.

За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі строком 15 років або довічне. Наразі він перебуває під вартою.

Поліція зазначила, що у сім'ї потерпілих дівчат є ще двоє молодших братів. Раніше родина у поле зору правоохоронців та соціальних служб сім’я не потрапляла.

У Києві судитимуть неповнолітню матір