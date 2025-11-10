Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.
У чому звинувачують 17-річну матір у Києві?
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 17-річної матері, яка на 5 днів залишила свого сина у квартирі без їжі та нагляду. Також жінку обвинувачують у злісному невиконанні нею обов'язків по догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків.
Неповнолітня матір в січні цього року залишила сина одного в орендованій квартирі, а сама поїхала в іншу область,
– пояснили правоохоронці.
Дитину вилучили із зачиненої квартири у вкрай важкому стані та госпіталізували. Лікарі розповіли, що тяжкий стан дитини викликаний не лише тим, що малюк кілька днів провів без води та їжі, а й тим, що матір і раніше не піклувалась належним чином про сина. Зараз дитина перебуває під наглядом медиків.
Дії матері дитини кваліфіковано як залишення в небезпеці, що призвело до тяжких наслідків та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.
Що про вчинок неповнолітньої матері писали раніше?
Прокурори наголошували, що санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.