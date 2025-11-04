Тепер чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва та міську прокуратуру.

Дивіться також З ножем і викруткою: у Києві напали на військового, який перебував на лікуванні

Що встановило слідство?

За даними слідства, влітку 2023 року 28-річна жінка померла під час пластичної операції з імплантації сідниць, яку їй провели в той самий день, коли вона звернулася до одного з приватних медичних центрів у столиці.

Причиною стало те, що 50-річний лікар неналежно виконав свої обов’язки. Під час операції у пацієнтки раптово впав тиск та зупинилося серце, і, попри проведення реанімаційних заходів, врятувати її не вдалося.

Проведеною комплексною експертизою встановлено, що під час операції використовували розчин Кляйна, в якому замість лідокаїну був застосований розчин лонгокаїну в дозуванні, що значно перевищує допустиму дозу. Це, а також інші порушення протоколів надання медичної допомоги й стали причиною смерті пацієнтки,

– ідеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що вказаний препарат взагалі не мав використовуватись лікарем та не був внесений ним до медичної документації. Правоохоронці додали, що підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.

Зверніть увагу! Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Інші подібні випадки