Родичі звинуватили хірурга Якова Яковіді, який проводив операцію дівчині. За втручання Аліна заплатила 3 тисячі євро.

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Причина смерті Аліни

Смерть 22-річної Аліни Мухіної стала результатом септичного ураження, тобто порушення відповіді організму на інфекцію. Воно посилилося розвитком поліорганної недостатності.

При обстеженні виявлено, що в ранах, що виникли після операції у Аліни виникли гнійно-некротичні зміни. Вони супроводжувалися швидко прогресуючою анемією та збільшенням усіх внутрішніх органів внаслідок септичного процесу.

При огляді тіла померлої ознак тяжких ускладнень внаслідок гострого отруєння не виявлено. У "тисячці" називали причиною смерті інтоксикацію – нібито дівчина самостійно приймала препарати після операції.

Патологоанатом додав, що йому не надали медичної документації, що була створена під час обстеження перед хірургічним втручанням. Тому він вважає доречним провести комісійну експертизу.

Для усунення, на мою думку, виявлених протиріч з діагнозом та деякими медичними даними стаціонарного хворого, для встановлення причинних зв’язків між оперативним втручанням, лікуванням та смертю потерпілої, вбачаю необхідність проведення комісійної експертизи,

– підсумував патологоанатом.

Також він вказав, що деякі лабораторні дослідження стаціонарного лікування Аліни викликають сумніви. Показники не відповідають важкості клінічної картини загиблої.

Висновок патологоанатома / СВОЇ

Поліція продовжує розслідування смерті молодої дівчини.

Аліна Мухіна померла після операції