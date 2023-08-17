Родственники обвинили хирурга Якова Яковиди, проводившего операцию девушке. За вмешательство Алина заплатила 3 тысяч евро.

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Причина смерти Алины

Смерть 22-летней Алины Мухиной явилась результатом септического поражения, то есть нарушение ответа организма на инфекцию. Оно усугубилось развитием полиорганной недостаточности.

При обследовании обнаружено, что в ранах, возникших после операции у Алины, возникли гнойно-некротические изменения. Они сопровождались быстро прогрессирующей анемией и увеличением всех внутренних органов в результате септического процесса.

При осмотре тела умершего признаков тяжелых осложнений вследствие острого отравления не обнаружено. В "тысячке" называли причиной смерти интоксикацию – якобы девушка самостоятельно принимала препараты после операции.

Патологоанатом добавил, что ему не предоставили медицинскую документацию, созданную во время обследования перед хирургическим вмешательством. Поэтому он считает уместным провести комиссионную экспертизу.

Для устранения, по моему мнению, выявленных противоречий с диагнозом и некоторыми медицинскими данными стационарного больного, для установления причинных связей между оперативным вмешательством, лечением и смертью потерпевшей вижу необходимость проведения комиссионной экспертизы,

– подытожил патологоанатом.

Также он указал, что некоторые лабораторные исследования стационарного лечения Алины вызывают сомнения. Показатели не соответствуют тяжести клинической картины погибшей.

Вывод патологоанатома / СВОИ

Полиция продолжает расследование смерти молодой девушки.

Алина Мухина умерла после операции