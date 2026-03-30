Про це повідомив Офіс генпрокурора і Нацполіція.
Що відомо про розбещення неповнолітніх в УПЦ МП у Харкова?
Один із фігурантів – 52-річний рясофорний чернець, який у монастирі відповідав за випічку.
Дівчаток чоловік запрошував до себе додому під приводом частування солодощами. Серед потерпілих – 14-річна дитина, яка співала в церковному хорі.
Після пригощання він змушував їх йти до ванної, роздягатися та приймати душ. Після цього робив фото та відео оголених дівчат. Порнографію зберігав на власному телефоні.
Монаха затримали і вручили підозру за фактами виготовлення та зберігання дитячої порнографії.
Але під час слідства потерпіла розповіла, що систематично піддавалася сексуальним діям з боку чоловіка. Підозрюваний поїв її алкоголем, аби вона не опиралася.
Тож вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації дій монаха.
Окрім того, у жовтні 2024 року у тій же церкві 24-річний п'яний ієромонах заманив цю 14-річну дівчину до підвалу однієї з монастирських будівель.
"Там він, маніпулюючи дитячою довірою, вчинив із потерпілою сексуальні дії у неприродний спосіб", – зазначили у прокуратурі.
Йому теж вручили підозру за вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку. Підозрюваний повністю визнав свою провину.
Перший фігурант наразі перебуває під вартою з правом внесення застави 998 400 гривень, інший – під домашнім арештом.
"Прокуратура оскаржить рішення і вимагатиме для обох безальтернативного тримання під вартою", – додали в Офісі генпрокурора.
Обом загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Цей монастир уже не вперше у полі зору поліції
У січні у тій же церкві затримали священника-мільйонера, який ображав українців і підтримував Росію.
У нього знайшли понад 2,6 мільйона гривень, які могли бути отримані за інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. А про Харків чоловік говорив, що він "всєгда бил рускім городом". Свої антиукраїнські наративи клірик московського патріархату поширював у проросійських Telegram-каналах.
Він також поширював інформацію про місця розташування ЗСУ.