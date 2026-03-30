Про це повідомив Офіс генпрокурора і Нацполіція.

Що відомо про розбещення неповнолітніх в УПЦ МП у Харкова?

Один із фігурантів – 52-річний рясофорний чернець, який у монастирі відповідав за випічку.

Дівчаток чоловік запрошував до себе додому під приводом частування солодощами. Серед потерпілих – 14-річна дитина, яка співала в церковному хорі.

Після пригощання він змушував їх йти до ванної, роздягатися та приймати душ. Після цього робив фото та відео оголених дівчат. Порнографію зберігав на власному телефоні.

Монаха затримали і вручили підозру за фактами виготовлення та зберігання дитячої порнографії.

Але під час слідства потерпіла розповіла, що систематично піддавалася сексуальним діям з боку чоловіка. Підозрюваний поїв її алкоголем, аби вона не опиралася.

Тож вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації дій монаха.

Окрім того, у жовтні 2024 року у тій же церкві 24-річний п'яний ієромонах заманив цю 14-річну дівчину до підвалу однієї з монастирських будівель.

"Там він, маніпулюючи дитячою довірою, вчинив із потерпілою сексуальні дії у неприродний спосіб", – зазначили у прокуратурі.

Йому теж вручили підозру за вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку. Підозрюваний повністю визнав свою провину.

Перший фігурант наразі перебуває під вартою з правом внесення застави 998 400 гривень, інший – під домашнім арештом.

"Прокуратура оскаржить рішення і вимагатиме для обох безальтернативного тримання під вартою", – додали в Офісі генпрокурора.

Обом загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Цей монастир уже не вперше у полі зору поліції