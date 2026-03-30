Об этом сообщил Офис генпрокурора і Нацполиция.
Смотрите также На Полтавщине 12-летняя девочка после изнасилования родила дочь
Что известно о развращении несовершеннолетних в УПЦ МП в Харькове?
Один из фигурантов – 52-летний рясофорный монах, который в монастыре отвечал за выпечку.
Девочек мужчина приглашал к себе домой под предлогом угощения сладостями. Среди пострадавших – 14-летний ребенок, который пел в церковном хоре.
После угощения он заставлял их идти в ванную, раздеваться и принимать душ. После этого делал фото и видео обнаженных девушек. Порнографию хранил на собственном телефоне.
Монаха задержали и вручили подозрение по фактам изготовления и хранения детской порнографии.
Но во время следствия потерпевшая рассказала, что систематически подвергалась сексуальным действиям со стороны мужчины. Подозреваемый поил ее алкоголем, чтобы она не сопротивлялась.
Поэтому будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации действий монаха.
Кроме того, в октябре 2024 года в той же церкви 24-летний пьяный иеромонах заманил эту 14-летнюю девушку в подвал одного из монастырских зданий.
"Там он, манипулируя детским доверием, совершил с потерпевшей сексуальные действия неестественным способом", – отметили в прокуратуре.
Ему тоже вручили подозрение за совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Подозреваемый полностью признал свою вину.
Первый фигурант сейчас находится под стражей с правом внесения залога 998 400 гривен, другой – под домашним арестом.
"Прокуратура обжалует решение и будет требовать для обоих безальтернативного содержания под стражей", – добавили в Офисе генпрокурора.
Обоим грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Этот монастырь уже не впервые в поле зрения полиции
В январе в той же церкви задержали священника-миллионера, который оскорблял украинцев и поддерживал Россию.
У него нашли более 2,6 миллиона гривен, которые могли быть получены за информационно-подрывную деятельность в пользу России. А о Харькове мужчина говорил, что он "всегда был русским городом". Свои антиукраинские нарративы клирик московского патриархата распространял в пророссийских Telegram-каналах.
Он также распространял информацию о местах расположения ВСУ.