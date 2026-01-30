Свои антиукраинские нарративы он распространял в течение марта – июля 2025 года. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Свои антиукраинские нарративы священник московского патриархата распространял в пророссийских Telegram-каналах.

Клирик оставлял комментарии, в которых унижал украинцев, формировал пренебрежительный и стереотипно негативный образ украинского народа. Кроме того, в своих сообщениях он транслировал кремлевские пропагандистские тезисы, в частности заявлял, что "Харьков всегда был, есть и будет русским городом",

– рассказали в прокуратуре.

Во время обысков в религиозном сооружении УПЦ, где проживал подозреваемый, нашли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности, а еще – российские рубли и другую валюту на общую сумму более 2,6 миллиона гривен.

Предварительно, деньги священник мог получить как вознаграждение за осуществление информационно-подрывной деятельности в пользу России.

Любителя страны-террористки задержали и вручили подозрение за разжигание национальной вражды и ненависти и изготовление и распространение материалов с оправданием вооруженной агрессии России.

Удалось также установить, что он распространял информацию о местах расположения ВСУ.

Сейчас клирик находится под стражей.

