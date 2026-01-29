Об этом пишет пресс-служба полиции Киевской области. Священник присвоил себе храм, стоимость которого оценивается в почти 6 миллионов гривен.
Как священник присвоил себе весь храм?
Полиция Киевщины и СБУ разоблачили священнослужителя, который был причастен к УПЦ МП. Он незаконно пожертвовал здание церкви в Киевской области своему благотворительному фонду. Клирик религиозной общины Свято-Димитриевского прихода в городе Бровары сделал это для того, чтобы храм не перешел к Православной церкви Украины вместе с общиной. Поэтому правоохранители задокументировали, что человек отстранил здание, которое фактически принадлежит Киевской епархии ПЦУ.
Община перешла в Киевскую епархию еще в апреле 2024 года. А за несколько месяцев до этого священник этого храма создал благотворительную организацию. Среди учредителей указаны он и его жена.
Злоупотребляя служебным положением, клирик подделал документы и внес в них заведомо ложные сведения. Якобы члены приходского собрания проголосовали за решение о пожертвовании культовых помещений религиозной общины. Согласно договору пожертвования церковный комплекс был передан в собственность благотворительного фонда семьи служителя церкви,
– объяснили преступление в полиции.
За отчуждение храма общей стоимостью почти 6 миллионов гривен злоумышленник получил подозрение. Сейчас продолжается следствие.
Религиозные общины переходят в ПЦУ: последние новости
Религиозная община села Комаров на Буковине проголосовала за выход из УПЦ МП и переход в ПЦУ. Всего было 164 голоса "за" и 42 "против". Такое решение верующие приняли после того, как их священник отказался провести чин похорон военного и отрицал российскую агрессию.
После обнародования расследования о школе "Перспектива" в монастыре УПЦ МП в Киеве настоятель храма, вероятно, сбежал из Украины. Теперь делом занимается СБУ.
В Украине за три года почти 1,4 тысячи религиозных общин перешли из Украинской православной церкви в Православную церковь Украины. Больше всего среди них – с Киевщины. В области к ПЦУ теперь принадлежат 306 общин.