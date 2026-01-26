Сразу после скандала со священником община решила провести собрание, которое состоялось 25 января. Об этом рассказал капеллан ПЦУ Роман Грищук.

Что известно о переходе церкви УПЦ МП в ПЦУ на Буковине?

Роман Грищук рассказал, что люди "прозрели" после того, как их священник не мог дать ответ на простой вопрос – он за Украину, или за Россию.

Голосовать пришли 200 членов религиозной общины. "За" переход в ПЦУ были164 человека, "против" – 42.

На собрание также пришел и священник УПЦ МП, которого временно назначили на этот приход,

– рассказал капеллан.

Он добавил, что этот новоназначенный представитель московского патриархата ни одного слова не смог сказать на украинском языке и общался на русском.

"До конца собрания не добыл, просто убежал после регистрации", – отметил Роман Грищук.

Он также рассказал, что двое крупнейших сторонников МП в этом селе – учителя. Чтобы сорвать голосование они даже свозили со всего Комарова пожилых людей, чтобы те голосовали против.

По одному подвозили машинами в клуб дедушек и бабушек. Старшие люди не могли идти, то эти сторонники МП под руки их заводили. Только для того, чтобы было больше голосов против перехода. Но сознательных людей в селе значительно больше – то все-таки община решила изменить религиозную юрисдикцию,

– добавил Роман Грищук.

После собрания прихожане вместе со священниками и капелланами ПЦУ помолились за Украину и армию, а еще посетили могилы павших воинов.

Далее новосозданная религиозная община займется сбором документов об официальном переходе в ПЦУ.

Что предшествовало?