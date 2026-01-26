Одразу після скандалу зі священником громада вирішила провести збори, які відбулися 25 січня. Про це розповів капелан ПЦУ Роман Грищук.

Що відомо про перехід церкви УПЦ МП до ПЦУ на Буковині?

Роман Грищук розповів, що люди "прозріли" після того, як їхній священник не міг дати відповідь на просте запитання – чи він за Україну, чи за Росію.

Голосувати прийшли 200 членів релігійної громади. "За" перехід до ПЦУ були164 особи, "проти" – 42.

На збори також прийшов і священник УПЦ МП, якого тимчасово призначили на цю парафію,

– розповів капелан.

Він додав, що цей новопризначений представник московського патріархату жодного слова не зміг сказати українською мовою та спілкувався російською.

"До кінця зборів не добув, просто втік після реєстрації", – зазначив Роман Грищук.

Він також розповів, що двоє найбільших прихильників МП у цьому селі – вчителі. Аби зірвати голосування вони навіть звозили з усього Комарова літніх людей, щоб ті голосували проти.

По одному підвозили машинами до клубу дідусів та бабусь. Старші люди не могли йти, то ці прихильники МП попідруки їх заводили. Лише для того, щоб було більше голосів проти переходу. Але свідомих людей в селі значно більше – то все-таки громада вирішила змінити релігійну юрисдикцію,

– додав Роман Грищук.

Опісля зборів парафіяни разом зі священниками та капеланами ПЦУ помолилися за Україну та армію, а ще відвідали могили полеглих воїнів.

Далі новостворена релігійна громада займеться збором документів про офіційний перехід до ПЦУ.

Що передувало?