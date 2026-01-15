Про це пише 24 Канал з посиланням на опубліковане у фейсбуці військового капелана ПЦУ Романа Грищука.

Інцидент стався в селі Комарів, що в Чернівецькій області, священник УПЦ МП на ім'я Іоан Процюк не висловив жодної поваги до подвигу загиблого на війні військового Віталія Мельника. Він проводив чин похорону, але відмовився відчинити Царські двері, через які труну зазвичай заносять до храму. Священник загалом заважав проводити церемонію за звичаями, що притаманні Буковині. До прикладу, він не дозволяв присутнім хреститися.

Благочинний Кельменецького округу, митрофорний протоієрей УПЦ МП пан Іоан зовсім не визнає війну агресією Росії, а вважає, що це буцімто "політичні проблеми". Військових капеланів священник ворожої церкви назвав "артистами". Загиблого воїна він не вважає Героєм, називаючи його "звичайним покійником".

Навіть за 12 років війни у них нічого не змінилося! Як іще вони мають посміятися із нашої біди, із наших полеглих героїв, щоб до людей дійшло, хто є хто? Що ще треба нашому народу, щоб вигнати нарешті цих ворогів зі своїх храмів,

– повідомив Роман Грищук.

Священник на Буковині відмовився проводити чин похорону за традицією: дивіться відео

Капелан розповів журналістам ZAXID.NET, що Івана Процюка ввічливо попросили відкрити Царські двері, однак присутні отримали від нього категоричну відмову. Про війну він не говорив, бо, на його переконання, "духовенство не має нічого спільного з політикою".

Слова священника повторювали всі наративи російської пропаганди щодо віри та релігії. Натомість Іван Процюк так і не відповів, яку країну він підтримує та чи визнає, що Росія здійснила напад на Україну.

Навіть під час церемонії священник не зміг висловити повагу. Він наказав слідкувати, щоб люди не хрестилися. Крім того, він ходив біля процесії та сміявся.

Свідки конфлікту капелана та Івана Процюка закликають громаду села Комарів зібрати релігійну спільноту та обговорити можливий перехід церкви до ПЦУ.

