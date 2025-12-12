Ці питання мають вирішуватися відповідно до норм європейського законодавства та міжнародного права. Про таке президент Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Актуально ЗМІ заявили про нібито готовність України до створення буферної зони на Донбасі: що кажуть в ОП

Що буде з російською мовою та УПЦ МП в Україні?

На зустрічі з пресою Зеленського запитали, чи підтримують США російські вимоги щодо мови та УПЦ МП.

Попри те, що прямої відповіді він не надав, президент підкреслив, що у відредагованому Україною 20-пунктному проєкті рамкової угоди "усі положення виписані згідно з міжнародним правом".

Є міжнародне право — це факт, який всі повинні визнавати, і це те єдине, що може всіх об'єднати,

– підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що окремі положення мирного плану Україна вибудовувала, виходячи саме з перспективи майбутнього членства в Європейському Союзі. Тому підхід до цих чутливих питань має чітко відповідати нормам і стандартам європейського законодавства.

Зауважимо, що в лютому Володимир Зеленський доволі критично висловлювався про діяльність Московського патріархату в Україні. Тоді він підкреслив, що Україна не допустить подальшого функціонування УПЦ МП як каналу російського впливу, адже релігійні структури, які поширюють ідеологію "русского мира", не можуть існувати в суверенній країні.

Як українці ставляться до російської мови?