Ці питання мають вирішуватися відповідно до норм європейського законодавства та міжнародного права. Про таке президент Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".
Що буде з російською мовою та УПЦ МП в Україні?
На зустрічі з пресою Зеленського запитали, чи підтримують США російські вимоги щодо мови та УПЦ МП.
Попри те, що прямої відповіді він не надав, президент підкреслив, що у відредагованому Україною 20-пунктному проєкті рамкової угоди "усі положення виписані згідно з міжнародним правом".
Є міжнародне право — це факт, який всі повинні визнавати, і це те єдине, що може всіх об'єднати,
– підкреслив Зеленський.
Президент наголосив, що окремі положення мирного плану Україна вибудовувала, виходячи саме з перспективи майбутнього членства в Європейському Союзі. Тому підхід до цих чутливих питань має чітко відповідати нормам і стандартам європейського законодавства.
Зауважимо, що в лютому Володимир Зеленський доволі критично висловлювався про діяльність Московського патріархату в Україні. Тоді він підкреслив, що Україна не допустить подальшого функціонування УПЦ МП як каналу російського впливу, адже релігійні структури, які поширюють ідеологію "русского мира", не можуть існувати в суверенній країні.
Як українці ставляться до російської мови?
Частина українців поступово повертається до російської мови, особливо у сфері освіти, фіксується певний відкат порівняно з 2022 роком. Це, за словами Уповноваженої з захисту державної мови Олени Івановської, є тривожним сигналом.
Зокрема за даними дослідження Державної служби якості освіти та мовного омбудсмена, 24% учителів у Києві ведуть уроки російською, ще 40% – під час перерв. Учні самі порушують закон: 66% розмовляють недержавною мовою на уроках, 82% – на перервах. Лише 18% школярів говорять виключно українською.