І це дуже тривожний сигнал. Про це заявила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська РБК-Україна, інформує 24 Канал.
Читайте "Білінгвізм – у жодному разі": мовний омбудсмен окреслила червоні лінії для українців
Чому частина українців знову говорить російською?
Івановська зауважила, що 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором.
Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника. Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик. Це небезпечна тенденція,
– наголошує вона.
Мовний омбудсмен зазначила, певний відкат є насамперед у сфері освіти.
Цікаво! Викладачка Київського університету імені Бориса Грінченка Катерина Никонюк розповідала, що в українських вишах дедалі частіше лунає російська мова.
Як змінити ситуацію?
Однак, за її словами, наша країна є демократичною, тому неможливо регулювати, якою мовою спілкується мати з дитиною. Та, що важливо, мовні звички формуються саме в дитинстві.
Якщо мама несвідомо "одягає на дитину кайдани" російського мовлення, то потім важко буде їх скинути,
– каже Івановська.
Вона також вважає, що насильство чи "дикі методи" у цій сфері не прийнятні. Адже ми прагнемо до Європи, а там основою є свідомий вибір.
Я бачу два головні шляхи: просвітництво і приклад. Починати варто ще з пологового будинку. Дитина має зростати в атмосфері, де українське слово асоціюється з теплом, з домом, з найріднішими,
– вважає Уповноважена із захисту державної мови.
Вона додала, що основну роль відіграє культурне середовище. Якщо створювати умови для розвитку культури, люди обиратимуть своє – природно і з гордістю.
До теми Омбудсмен розповіла, чи потрібні зараз "мовні патрулі"
Що неприпустимо для українців зараз?
- Мовний омбудсмен Олена Івановська окреслила червоні лінії для українців, які зараз не можна перетинати.
- Зокрема, у жодному разі не можна допустити білінгвізм.
- Івановська наголошує: білінгвізм допоможе знову відчинити ворота "русскому міру" і все почнеться спочатку.