І це дуже тривожний сигнал. Про це заявила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська РБК-Україна, інформує 24 Канал.

Чому частина українців знову говорить російською?

Івановська зауважила, що 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором.

Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника. Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик. Це небезпечна тенденція,

– наголошує вона.

Мовний омбудсмен зазначила, певний відкат є насамперед у сфері освіти.

Як змінити ситуацію?

Однак, за її словами, наша країна є демократичною, тому неможливо регулювати, якою мовою спілкується мати з дитиною. Та, що важливо, мовні звички формуються саме в дитинстві.

Якщо мама несвідомо "одягає на дитину кайдани" російського мовлення, то потім важко буде їх скинути,

– каже Івановська.

Вона також вважає, що насильство чи "дикі методи" у цій сфері не прийнятні. Адже ми прагнемо до Європи, а там основою є свідомий вибір.

Я бачу два головні шляхи: просвітництво і приклад. Починати варто ще з пологового будинку. Дитина має зростати в атмосфері, де українське слово асоціюється з теплом, з домом, з найріднішими,

– вважає Уповноважена із захисту державної мови.

Вона додала, що основну роль відіграє культурне середовище. Якщо створювати умови для розвитку культури, люди обиратимуть своє – природно і з гордістю.

Що неприпустимо для українців зараз?