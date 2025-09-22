Про це вона заявила в інтерв'ю "Главкому". Уповноважена із захисту державної мови додала, що російська мова як друга державна або регіональна негайно відкине нас на позицію, з якої ми стартували.
Чим загрожує білінгвізм?
Івановська наголошує: білінгвізм допоможе знову відчинити ворота "русскому міру" і все почнеться спочатку.
Цей "рускій мір" тихою сапою продовжить свою експансію вже не на окупованих територіях, а по всій Україні,
– попереджає мовний омбудсмен.
І додає, що тоді всі подвиги українців, наш опір, усі втрати та випробування, які ми пройшли як політична нація, виявляться марними. Бо з великою часткою ймовірності ми просто втратимо нашу державу.
Мова – це колиска нашої національної душі і наш щит. І ми не маємо права його опускати,
– наголошує вона.
Чи варто "возвеличувати" англійську мову?
Мовний омбудсмен також прокоментувала ідею зробити англійську мову ледь не другою державною.
Вона акцентувала: це інші крайнощі. І вони засвідчують нашу колоніальну меншовартість, коли ми не віримо в себе і в свою мову.
Ми досі сприймаємо все іноземне як щось престижне, а своє, рідне – як другорядне. Важливо розуміти, що тут немає протиріччя,
– зазначає Івановська.
І додає: англійська – мова міжнародного спілкування, науки і технологій. Знання англійської є потребою сучасної людини, і ми повинні заохочувати це. Але мовиться не про підміну української як єдиної державної мови.
Державна мова має домінувати в усіх сферах нашої життєдіяльності: від науки та культури до бізнесу та реклами,
– резюмувала вона.