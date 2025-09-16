"Краще вивезти дитину за кордон": як реагують українці на повернення ДПА

Новація має запрацювати з 2027 року. Про це днями повідомляли у МОН, інформує 24 Канал.

Читайте В Україні планують повернути обов'язкову ДПА для учнів 4 класів

Що відомо про повернення ДПА?

Підготовка до запровадження обов'язкової ДПА стартує протягом 2025/26 навчального року.

А протягом лютого – квітня 2026 року створять та передадуть УЦОЯО спеціальну освітню платформу для проведення атестації.

У квітні – травні 2026 року в Україні відбудеться апробація державної підсумкової атестації. Її проводитимуть у форматі ЗНО.

У ній візьмуть участь 10 тисяч випускників початкової ланки освіти.

До теми Хто з учнів братиме участь в апробації ДПА наступного року