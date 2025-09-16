"Краще вивезти дитину за кордон": як реагують українці на повернення ДПА

Новація має запрацювати з 2027 року. Про це днями повідомляли у МОН, інформує 24 Канал.
Що відомо про повернення ДПА?
Підготовка до запровадження обов'язкової ДПА стартує протягом 2025/26 навчального року.
А протягом лютого – квітня 2026 року створять та передадуть УЦОЯО спеціальну освітню платформу для проведення атестації.
У квітні – травні 2026 року в Україні відбудеться апробація державної підсумкової атестації. Її проводитимуть у форматі ЗНО.
У ній візьмуть участь 10 тисяч випускників початкової ланки освіти.
Як реагують українці на повернення ДПА?
Українці негативно відреагували на таку новацію. Ось що вони пишуть:
- У тесту чи екзамену завжди повинна бути мета. Яка мета тестів у 4 класі? При тому, що діти з перших класів навчаються онлайн, без світла під ракетними обстрілами, без дитинства. Вляпайте ще ЗНО!!! То випускники з країни виїжджали, а тепер усі будуть виїжджати від цього знущання!!
- Моя донька зараз у 3 класі. Вона й так щодня вчиться під звуки сирен, часто сидимо в укритті з книжками. Яке ще ЗНО в 10 років? Дитина тільки почала любити читати, а замість цього буде стрес через тести.
- Ви що … тоді краще дитину вивезти за кордон.. на що ці приколи.
- Ми вчимося у другу зміну, тому що дітей багато, а місця в укритті ні. Тривога за тривогою. Ні, щоб укриття будувати, або вчителям зарплатню підвищити, ми тестуємо дітей молодшої школи! Але щоб що? Побачити, що діти відстають від програми?
- Подуріли зовсім? Для чого? Під час війни? Що це дасть?
- Супер! Спочатку скасували оцінювання, щоб не травмувати дітей, а потім вигадали здачу ДПА, щоб перевірити, що діти вивчили... Ви можете вже нарешті визначитися?
Що відомо про ДПА в Україні?
- ДПА як обов'язкове оцінювання знань учнів випускних класів у час повномасштабної війни скасували.
- Її проводили лише як моніторингову, а не обов'язкову для частини учнів.
- Однак в УЦОЯО заявляли, що найближчими роками в Україні планують повернути проходження учнями державної підсумкової атестації.
- Вона відбуватиметься у форматі зовнішнього незалежного оцінювання.
- Проходити її можуть випускники 9 класів.
- Однак це питання ще обговорюватимуть.