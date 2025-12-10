Вона відбуватиметься у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Відповідну норму передбачає наказ МОН України, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

До теми Чи буде ДПА і як відбуватиметься НМТ: Рада погодила правила вступної кампанії 2026 року

Коли буде ДПА?

Так, у травні 2028 року випускники базової школи мають пройти ДПА з мовно-літературних предметів (українська мова і література) та математики.

У наступні роки до переліку предметів державної підсумкової атестації мають ще додати предмети природничої та громадянсько-історичної галузей, а також іноземні мови.

Для проведення ДПА мають також створити спеціальну освітню платформу.

Розроблятиме завдання для атестації та адмініструватиме тестування Український центр оцінювання якості освіти.

Зазначимо, що раніше очільниця Центру Тетяна Вакуленко розповідала, що найближчими роками в Україні планують повернути проходження учнями ДПА у форматі ЗНО.

В УЦОЯО також інформували, що атестація в 9 класі передбачатиме роботу з компетентнісно зорієнтованими завданнями, зокрема з розгорнутими й усними формами відповідей.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що відомо про проведення ДПА в Україні?