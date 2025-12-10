Она будет проходить в форме внешнего независимого оценивания. Соответствующую норму предусматривает приказ МОН Украины, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Когда будет ГИА?
Так, в мае 2028 года выпускники базовой школы должны пройти ГИА по языково-литературным предметам (украинский язык и литература) и математике.
В последующие годы в перечень предметов государственной итоговой аттестации должны еще добавить предметы естественной и гражданско-исторической отраслей, а также иностранные языки.
Для проведения ГИА должны также создать специальную образовательную платформу.
Разрабатывать задания для аттестации и администрировать тестирование будет Украинский центр оценивания качества образования.
Отметим, что ранее руководительница Центра Татьяна Вакуленко рассказывала, что в ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учениками ГИА в формате ВНО.
В УЦОКО также информировали, что аттестация в 9 классе будет предусматривать работу с компетентностно ориентированными заданиями, в частности с развернутыми и устными формами ответов.
Что известно о проведении ГИА в Украине?
- В Украине на время военного положения отменили обязательную сдачу ГИА в школах.
- Ее проводили только как мониторинговую, а не обязательную для части учеников.
- В УЦОКО при этом заявляли, что в ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учениками государственной итоговой аттестации. В частности, для выпускников 9 классов.
- Впоследствии сообщили и о возможном введении аттестации и для учеников 4 классов.
- В 2026 году выпускники не будут сдавать ГИА.