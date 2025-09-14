Участь візьмуть 10 тисяч учнів 4 класів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на план заходів, який погодило Міністерство освіти і науки України.
Хто візьме участь у ДПА?
Сформувати перелік шкіл, які візьмуть участь в апробації, планують у лютому наступного року.
Водночас протягом лютого – квітня 2026 року мають підготувати, налаштувати та запустити спеціальну освітню платформу, яку використовуватимуть під час апробації ДПА, та передадуть її до УЦОЯО для використання надалі.
Чи відновлять в Україні ДПА?
В Україні мають намір повернути обов'язкову Державну підсумкову атестацію для учнів 4 класів. Вона відбуватиметься у форматі ЗНО.
Новація має запрацювати з 2027 року. Підготовка розпочнеться протягом 2025/26 навчального року.
Фінансування проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі здійснюватимуть за кошти держбюджету.
Чи проводять ДПА в Україні?
Обов'язкову ДПА під час повномасштабної війни скасували.
Її проводили лише як моніторингову.
Однак в УЦОЯО заявляли, що найближчими роками в Україні планують повернути проходження учнями державної підсумкової атестації у форматі ЗНО.
Проходити її можуть випускники 9 класів.