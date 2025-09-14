Участь візьмуть 10 тисяч учнів 4 класів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на план заходів, який погодило Міністерство освіти і науки України.

Хто візьме участь у ДПА?

Сформувати перелік шкіл, які візьмуть участь в апробації, планують у лютому наступного року.

Водночас протягом лютого – квітня 2026 року мають підготувати, налаштувати та запустити спеціальну освітню платформу, яку використовуватимуть під час апробації ДПА, та передадуть її до УЦОЯО для використання надалі.

Чи відновлять в Україні ДПА?

В Україні мають намір повернути обов'язкову Державну підсумкову атестацію для учнів 4 класів. Вона відбуватиметься у форматі ЗНО.

Новація має запрацювати з 2027 року. Підготовка розпочнеться протягом 2025/26 навчального року.

Фінансування проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі здійснюватимуть за кошти держбюджету.

Чи проводять ДПА в Україні?